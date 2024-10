Polícia Militar investiga homicídio na zona leste de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 43 anos foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira, 11, por volta de 00h15, no Bairro Montreal, em Poços de Caldas. A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que relatou uma briga entre indivíduos na área. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram marcas de sangue que os levaram a um matagal nas proximidades.

Dentro da vegetação, a equipe encontrou a vítima em decúbito ventral, com múltiplas perfurações pelo corpo. A Polícia Militar está em campo realizando buscas para identificar os autores do crime e esclarecer as motivações envolvidas. As investigações seguem em andamento.

ALCO – 29° BPM