Polícia Militar lança Operação Natalina em Poços de Caldas

A 18ª RPM lançou, na manhã de quinta, 26, a Operação Natalina em Poços de Caldas. A cerimônia aconteceu no Parque José Affonso Junqueira e contou com a presença do coronel Ricardo Viana, comandante da 18ª região, do prefeito Sérgio Azevedo, do comandante do 20º BPM, tenente coronel Jardel Trajano Gomes, do presidente da Câmara, vereador Carlos Roberto de Oliveira, da promotora de Justiça, Luz Maria Romanelli e demais autoridades municipais civis e militares.

A operação é uma das estratégias da Polícia Militar para a prevenção aos crimes contra o patrimônio, modalidade criminosa estimulada pelo aquecimento do comércio varejista e aumento da circulação de pessoas em razão das festas de final de ano.

Durante seu discurso de lançamento da operação, o Comandante regional salientou que os índices de crimes violentos vêm caindo na cidade. Foram 27% de redução de crimes violentos no município e 35% de queda nas ocorrências de furtos na cidade e 45% de redução de furtos nos estabelecimentos da área central. “A operação visa dar mais segurança para que o cidadão possa realizar suas compras de fim de ano. Para isso, todo o efetivo administrativo estará atuando nas ruas da cidade a partir de hoje. Além disso, contamos ainda com o apoio aéreo e rodoviário”.

A solenidade contou com número reduzido de pessoas, em cumprimento aos protocolos de distanciamento social para prevenção e combate ao Covid-19.