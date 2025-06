Polícia Militar localiza veículo furtado e prende suspeitos em flagrante na área central de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma ação rápida e eficiente, a Polícia Militar recuperou um veículo furtado, diversas ferramentas e prendeu dois suspeitos na madrugada desta quinta-feira (5), antes mesmo da vítima perceber que havia sido alvo de um crime.

Por volta da 1h08, durante patrulhamento na área central da cidade, uma equipe do Coordenador do Policiamento da Unidade localizou um GM Monza cinza, abandonado no meio da Avenida Francisco Sales, no Centro. Ao realizar a vistoria, os policiais notaram que o veículo apresentava sinais de arrombamento e estava com ligação direta na ignição.

Após contato com o proprietário, este confirmou que ainda não havia notado o furto. Ele informou que diversas ferramentas estavam guardadas no porta-malas. Foi constatado que, além das ferramentas, o aparelho de som e a bateria do carro também haviam sido levados.

A informação foi imediatamente repassada à rede da PM e, pouco depois, uma equipe do Tático Móvel abordou dois homens, de 24 e 26 anos, na Avenida João Pinheiro. Eles carregavam mochilas contendo várias ferramentas.

Durante a abordagem, a vítima enviou aos policiais um vídeo que comprovava o furto. Um dos suspeitos foi reconhecido como o autor do arrombamento. A dupla também revelou que o restante dos objetos furtados, incluindo a bateria do carro, havia sido escondido no banheiro da URCA, onde seriam buscados posteriormente.

Todo o material furtado foi recuperado e devolvido ao proprietário. Os dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia para as devidas providências.