Polícia Militar localiza veículo furtado em Poços de Caldas

Na madrugada deste sábado, 06, a Polícia Militar de Poços de Caldas localizou um veículo furtado durante uma operação na zona sul da cidade. O automóvel, um Volkswagen Gol de cor cinza, foi avistado estacionado na Rua Joaquim Pereira Filho, no bairro São Sebastião, na zona sul da cidade.

Ao consultar a placa do veículo, os policiais confirmaram que se tratava de um carro furtado em uma data anterior na própria cidade. O veículo foi apreendido, mas até o momento ninguém foi preso. As investigações continuam para identificar e capturar os responsáveis pelo furto.

ALCO – 29° BPM

