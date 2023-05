Polícia Militar participa da criação de mais uma rede de Vizinhos Protegidos na zona rural da cidade

A equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar, em parceria com o Paço Municipal da cidade e a organização comunitária da Chácara Santa Cruz, na zona leste, reuniram-se na última quinta-feira, para ouvir demandas sobre segurança pública e assessorar na criação desta ferramenta.

A Rede de Vizinhos Protegidos é uma importante ferramenta para o engajamento social, reunindo a comunidade em um objetivo comum de segurança. Seja repassando informações sobre indivíduos suspeitos, vigilância à propriedade ou demandando ao poder público as corretas necessidades locais.

As vantagens são inúmeras, pois otimiza a alocação de recursos no menor tempo possível e incentiva o contato entre cidadãos e a polícia.

A Polícia Militar, sob a filosofia da Polícia Comunitária, trabalha nestes projetos sociais e atua em apoio a essas dinâmicas de participação comunitária.

Participaram da reunião o vereador Paulista e moradores do bairro.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

