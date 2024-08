Polícia Militar prende autor de atropelamento na zona leste de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar prendeu na noite de ontem, 15, um homem de 29 anos, suspeito de atropelamento no bairro Estância São José, em Poços de Caldas. O incidente ocorreu por volta das 21h30 na Rua Clementina de Jesus.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima, um homem de 33 anos, caída na via com diversos hematomas e escoriações. O autor do atropelamento estava presente e alegou que o incidente foi resultado de uma desavença anterior com a vítima. Segundo ele, a briga começou em um bar, onde a vítima o ameaçou com um canivete e o perseguiu pela rua. Em reação, o autor afirmou ter usado seu veículo, um Fiat Palio vermelho, para atropelar a vítima.

A vítima foi prontamente levada à Santa Casa para tratamento. O autor foi detido e conduzido à Delegacia, onde será investigado pelo ocorrido.

ALCO – 29° BPM