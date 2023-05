Polícia Militar prende autor de furto em condomínio residencial e recupera os materiais.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante a madrugada da última quarta-feira (3), a cozinha do Condomínio Sonho Dourado foi alvo de um furto.

A funcionária responsável pelo local teria fechado a janela por volta das 21 horas do dia anterior, mas ao chegar pela manhã, constatou que a janela havia sido aberta por uma pessoa não identificada.

Segundo informações do solicitante, o autor do crime teria entrado no local sem causar danos ou deixar marcas, e levado alguns objetos. felizmente, câmeras de segurança instaladas no condomínio capturaram o suspeito nas imediações e registraram sua saída com um saco preto nas costas. pela imagem.

A Polícia realizou diligências e, com base nas informações coletadas, deslocoram até o apartamento do suspeito onde encontraram os objetos furtados e o suspeito em questão. apesar de negar a autoria do crime, o indivíduo não conseguiu explicar como os objetos furtados foram parar em seu apartamento.

Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido Delegacia de Polícia.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino