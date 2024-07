Polícia Militar prende autor de furto em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 08, por volta das 16h53min, a Polícia Militar prendeu um homem de 48 anos, suspeito de furto em Poços de Caldas. A ocorrência teve início na Rua Pernambuco, no centro da cidade, quando a polícia foi acionada para atender uma denúncia de furto em um veículo.

A vítima, um entregador de compras online de 43 anos, relatou à polícia que o autor do crime havia subtraído duas sacolas com itens diversos e sua carteira, que estavam em um veículo estacionado na Rua Agnelo Leite Filho, no bairro Marçal Santos. O veículo estava com os vidros abertos no momento do furto.

Ao perceber o crime, a vítima perseguiu o suspeito, que foi localizado e detido nas proximidades do fórum. O autor, foi preso e encaminhado a uma Unidade de Saúde para verificar sua integridade física. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto com os itens recuperados.

A Perícia Técnica esteve presente no local para realizar os procedimentos de praxe.

ALCO – 29° BPM