Polícia Militar prende autor de homicídio tentado em Campestre

Um aposentado, de 71 anos, foi preso após tentar matar seu filho de 43 anos em Campestre. Após um desentendimento, o idoso foi ao quarto da vítima e efetuou um disparo de arma de fogo que a atingiu no rosto. A ação aconteceu na tarde de terça-feira, 07 de novembro.

A Polícia Militar de Campestre foi acionada por volta das 15h50min e compareceu à Rua Antônio Paula Muniz, Bairro Vila Inácio, onde efetuou contato com a vítima e registrou a ocorrência.

De acordo com os policiais os dois entraram em luta corporal, momento em que o autor caiu ao solo e a vítima saiu do imóvel, para pedir socorro. A residência foi cercada pela equipe policial, com intensa parlamentação entre os policiais e o autor, que se encontrava no porão da residência, empunhava uma espingarda cal. 36, se negava a render-se e, dizia a todo momento que iria tirar a própria vida.

Ao perceber que o autor estava remontando a arma, um dos policiais adentrou o imóvel, retirou a arma das mãos do idoso e o algemou. Na casa foram localizadas uma espingarda cal. 32, uma espingarda cal. 36, uma garrucha polveira uma espingarda cal. 36, um frasco plástico contendo pólvora e um frasco com espoletas diversas, além de diversas munições cal. 36 intactos e alguns cartuchos deflagrados.

A vítima foi socorrida ao Hospital e não corre risco de morte, ficando ele em observação médica. O autor foi preso, encaminhado ao Hospital, para atestar sua integridade física e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com as armas e o material apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM