Polícia Militar prende autor de roubo a transeunte em Poços de Caldas

Na tarde deste domingo, 29, por volta das 16h42min, a Polícia Militar foi acionada para intervir em um caso de roubo a transeunte que ocorreu na Avenida José Remigio Prézia, no bairro Vila Nova.

Segundo informações fornecidas pela equipe policial, a vítima, uma mulher de 36 anos, foi abordada por um indivíduo do sexo masculino, com 30 anos de idade, que estava armado com uma faca. O criminoso rendeu a vítima e subtraiu seu aparelho de telefone celular.

As forças de segurança agiram de forma diligente, iniciando uma perseguição ao autor do crime, que resultou na sua localização, prisão e posterior condução à Delegacia de Polícia Civil. O telefone celular da vítima foi recuperado.

ALCO – 29º BPM.

