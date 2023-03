Polícia Militar prende autor de roubo em farmácia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar compareceu nesse domingo (19), à Avenida José Remígio Prezia para atender um pedido de socorro através do 190. De acordo com informações das vítimas e da Polícia, um homem de 27 anos, entrou na Farmácia Drogasil, ameaçou as vítimas com faca, as trancou no banheiro e roubou os seus pertences e mercadorias da loja.

A equipe táctico móvel da PM desencadeou uma operação de combate à criminosos com cerco e bloqueio nas imediações do local do fato.

Durante o cerco, a equipe conseguiu abordar um indivíduo que caminhava na Avenida Coronel Virgílio Silva. O homem foi abordado sob suspeita de ser o autor do crime em razão das características colhidas com as vítimas. Com o autor foram encontrados os pertences das vítimas como celulares, além de mercadorias da loja e o valor de R$ 236,75 em dinheiro.

O autor foi preso em flagrante delito e conduzio ao plantão policial.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino