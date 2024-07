Polícia Militar prende autor de roubo em Poços de Caldas

Na tarde de ontem, 07, por volta das 15h51, a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada para atender a uma ocorrência de espancamento e roubo na Rua Rovilson Egídio, no Bairro Jardim Esperança, zona sul da cidade.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, um homem de 53 anos, caída no chão e coberta de sangue. Consciente, a vítima relatou que foi surpreendida por um homem de 38 anos, que pegou uma bengala de um transeunte e o agrediu devido a uma dívida entre eles. Após a agressão, o autor subtraiu o celular da vítima e fugiu.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital da região para tratamento. Durante as diligências, os policiais militares obtiveram imagens de câmeras de segurança nas imediações, que auxiliaram na identificação do autor.

Após um rastreamento, os policiais localizaram o suspeito próximo ao CAIC. Ele confessou a ação, alegando que vendeu o celular roubado para cobrir a dívida. O autor foi preso, levado a uma Unidade de Saúde para comprovar sua integridade física e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

ALCO – 29° BPM

