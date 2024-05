Polícia Militar prende autor de tentativa de homicídio em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite de sábado, 18 de maio, a Polícia Militar de Poços de Caldas atendeu a um chamado de emergência relacionado a uma tentativa de homicídio. O incidente ocorreu por volta das 23h37min e envolveu um jovem de 26 anos, que deu entrada no Hospital Margarita Moralles em estado grave, após ser atingido por arma branca.

A ocorrência teve início na Rua Mercúrio, no Bairro Jardim Kennedy II, onde o autor do crime, um homem de 43 anos, atacou sua companheira, de 43 anos, e o enteado de 26 anos. De acordo com a polícia, o agressor estava alcoolizado e teve uma crise de ciúmes, golpeando a mulher na cabeça com uma faca. O enteado tentou intervir e acabou sendo atingido no abdômen, sofrendo intenso sangramento.

Familiares socorreram o jovem e o levaram ao hospital, enquanto a mulher conseguiu escapar, tomando rumo ignorado. A equipe policial, ao investigar o caso, encontrou o agressor em sua residência na Rua Magnésio, onde foi preso. Após a prisão, ele foi levado a um serviço de saúde para a verificação de sua integridade física e posteriormente conduzido ao plantão digital da Delegacia de Polícia Civil.

A vítima hospitalizada encontra-se em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas estável. A Perícia Técnica recolheu a faca utilizada no crime para os procedimentos investigativos.

