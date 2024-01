Polícia Militar prende autor de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 21 anos, suspeito por tráfico de drogas foi preso durante operação policial na zona sul de Poços de Caldas. A ação aconteceu na manhã de domingo, 28.

As autoridades, em uma ação coordenada, identificaram um indivíduo que frequentemente se dirigia a um caminhão estacionado em via pública, onde aparentemente realizava transações suspeitas com terceiros.

Após uma abordagem cuidadosa, os policiais realizaram buscas no veículo, encontrando escondidos entre as peças da carroceria uma quantidade considerável de substâncias ilícitas. O suspeito, foi detido no local e conduzido às autoridades competentes.

Entre os itens apreendidos estão: meio tablete de maconha, duas buchas de maconha, dez pinos de cocaína, uma porção adicional de cocaína e a quantia de R$ 223,00 em espécie.

O acusado foi encaminhado à presença da autoridade policial responsável, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências legais.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM