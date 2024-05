Polícia Militar prende autor de tráfico ilícito de drogas em Cabo Verde

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, 11, suspeito de tráfico ilícito de drogas na cidade de Cabo Verde, Minas Gerais. A abordagem ocorreu por volta das 00h15min, na Rua Praia Formosa, no Bairro Praia Formosa.

Durante a revista pessoal, foram encontradas 12 porções pequenas de cocaína em posse do suspeito. Em seguida, o indivíduo foi conduzido à unidade de saúde local para verificar sua integridade física.

Após os procedimentos médicos, foi encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil, em Poços de Caldas, juntamente com o material apreendido.

ALCO – 29º BPM

