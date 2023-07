Polícia Militar prende autor de violência doméstica e apreende arma de fogo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Denúncia anônima leva a rápida intervenção policial em caso de agressão doméstica

Em uma ação rápida e eficiente, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de violência doméstica e apreendeu uma arma de fogo, após receber uma denúncia anônima na tarde de ontem, 11 de julho. O incidente ocorreu na Rua Doutor Mario de Paiva, no bairro Vila Nova.

De acordo com informações recebidas, uma briga entre um casal estava em andamento, com a mulher pedindo socorro e afirmando que seu marido estava armado. Diante disso, as equipes policiais foram imediatamente deslocadas para o endereço mencionado.

No local, o suspeito relatou aos policiais que havia tido uma discussão com sua esposa e que ela havia saído momentaneamente. No entanto, a vítima retornou pouco tempo depois e afirmou que, durante a discussão, o marido havia prensado sua mão na porta do apartamento, embora sem deixar lesões visíveis.

Além disso, a vítima revelou às autoridades que o agressor possuía uma arma de fogo sem registro, guardada em seu guarda-roupas. O suspeito confirmou a posse irregular da arma e decidiu entregá-la voluntariamente aos policiais militares.

Apesar de dispensar atendimento médico, a vítima foi incluída no Programa de Prevenção à Violência Doméstica, uma iniciativa que visa auxiliar e proteger mulheres vítimas desse tipo de violência.

O agressor, identificado como C.A.O, um homem de 46 anos, foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com a arma apreendida, à delegacia de Polícia Civil. A vítima, uma mulher de 40 anos, recebeu o suporte necessário para lidar com a situação e buscar a devida proteção.

ALCO – 29° BPM