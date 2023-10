Polícia Militar prende autora de homicídio consumado em Botelhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta segunda-feira, 16, por volta das 01h35min, a Polícia Militar de Botelhos recebeu um chamado e se dirigiu à Rua Arduino Jacinto da Costa, no bairro Jardim Eldorado, para atender a uma denúncia de esfaqueamento.

Ao chegar ao local, as autoridades encontraram uma mulher de 49 anos que estava do lado de fora de sua residência, aparentemente transtornada, e confessou ter golpeado seu marido, de 53 anos, com um objeto cortante, resultando na morte do homem. A autora não forneceu detalhes sobre a motivação.

Dentro da casa, os policiais encontraram a vítima deitada em um sofá, coberta de sangue na região do abdome. Os serviços médicos municipais foram imediatamente acionados, e o médico de plantão confirmou o óbito.

A autora do crime apresentava ferimentos em seu próprio corpo, incluindo queimaduras no tórax, braços e rosto. Ela relatou ter tentado atear fogo a si mesmo após tirar a vida de seu companheiro, mas sem sucesso.

A Perícia Criminal foi chamada para investigar a cena do crime. A autora foi detida e posteriormente encaminhada para atendimento médico devido à gravidade de suas queimaduras. A arma do crime, uma faca, foi encontrada pela perita e ficou sob custódia das autoridades.

Após a conclusão das investigações periciais, o corpo da vítima foi liberado para o serviço funerário e seguirá para o Instituto Médico Legal na cidade de Alfenas/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29° BPM