Polícia Militar prende autora de lesão corporal em Poços de Caldas

Na manhã de ontem, 28, por volta das 09h50, a Polícia Militar foi acionada após uma mulher de 29 anos ter esfaqueado o marido, na Rua Umbelina Costa Lucas, no bairro Vila Rica, zona oeste de Poços de Caldas.

A mulher informou aos policiais que seu marido, de 40 anos, estava consumindo bebidas alcoólicas em frente à residência do casal. Ao abordá-lo para que cessasse o consumo, uma discussão teve início, culminando com a agressão física por parte da autora, que desferiu um chute na vítima.

O conflito prosseguiu dentro da casa, onde a vítima revidou, lançando a autora sobre a cama, proferindo insultos e desferindo um soco em sua cabeça, além de tentar estrangulá-la. A irmã da autora, de 28 anos, interveio para separar a briga.

A autora se sentiu ameaçada pela vítima, que se aproximava. Nesse momento agarrou uma faca e, em autodefesa, desferiu um golpe no abdômen do agressor. Gravemente ferido, o homem saiu de casa, caindo na calçada, onde foi socorrido por vizinhos que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima foi encaminhada à Santa Casa local, onde permanece internada devido aos ferimentos. A autora, por sua vez, alegou ter sido vítima de violência doméstica em outras ocasiões. Após receber voz de prisão em flagrante e ter seus direitos informados, foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação de sua integridade física, e posteriormente encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.