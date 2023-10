Polícia Militar prende autores de furto em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma ação policial que ocorreu na madrugada de hoje, 10, por volta das 03h30min, a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada para atender a uma denúncia de furto em um estabelecimento comercial, situado na Rua Santa Catarina, no Centro da cidade. Ao chegarem ao local, os agentes da lei se depararam com uma cena inusitada: a vítima, um homem de 63 anos, perseguindo os autores do crime, um homem e uma mulher.

A ação foi rápida e tensa, com um dos suspeitos, um homem de 40 anos, demonstrando grande agitação. Os policiais precisaram empregar técnicas de imobilização e algemá-lo para controlar a situação. Enquanto isso, a mulher envolvida na ação criminosa tentou escapar, fugindo pela Avenida Santo Antônio, carregando consigo um notebook que havia sido subtraído do estabelecimento.

A perseguição continuou, e os policiais conseguiram localizá-la escondida sob um veículo, com o notebook ainda em sua posse. Foi necessário imobilizá-la e algemá-la para evitar uma nova fuga. O relato da vítima descreveu como ele chegou ao local do crime após receber um telefonema do segurança do prédio em frente, deparando-se com os dois suspeitos fugindo do restaurante. Determinado a recuperar o que foi roubado, ele iniciou a perseguição.

As autoridades acionaram a Perícia Criminal para realizar os procedimentos legais no local. Após a detenção dos suspeitos, eles foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para garantir sua integridade física e, posteriormente, levados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido durante a ação policial. A rápida resposta da Polícia Militar resultou na prisão dos envolvidos e na recuperação do objeto furtado.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29° BPM