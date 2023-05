Polícia Militar prende barbeiro na zona leste por tráfico de drogas

A equipe policial da Rocca (Rondas Ostensivas com Cães) recebeu denúncias anônimas da comunidade do bairro Jardim Ypê, informando que motocicletas e carros frequentavam uma barbearia próxima à Escola Edir Frahya em busca de drogas.

Uma das denunciantes relatou que o barbeiro, que trabalhava no local, era traficante e usava a barbearia para vender entorpecentes.

A equipe se deslocou na última terça-feira (23), até o estabelecimento para verificar as informações. Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fechar a porta rapidamente, mas os policiais já estavam próximos e o detiveram.

Durante a abordagem, foram encontradas com o suspeito 2 balanças de precisão, 2 porções de cocaína, 45 pedras de crack, 1 aparelho de telefone, R$ 745,00 em dinheiro, 2 tabletes, 1 barra e 2 buchas de maconha.

O indivíduo preso foi identificado como R. H. A., de 25 anos.

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais

Beatriz Aquino

