Polícia Militar prende condutor por direção perigosa na Zona Leste da cidade

A equipe de radiopatrulhamento da Polícia Militar, durante patrulha pela Zona Leste, suspeitou de um veículo Palio de Cor branca em razão de sua mudança de direção nas vias.

De acordo com informações da PM, determinar que o condutor estacionasse, este acelerou e empreendeu fuga por diversas vias em alta velocidade colocando a segurança de pedestres em risco.

A Polícia acionou o plano de cerco e bloqueio e após intensa perseguição, o veículo foi abordado na rua Coronel Virgílio Silva quando o condutor tentava engajar o veículo em rua sem saída.

Rapidamente, um dos policiais correu e conseguiu conter e prender o condutor que estava acompanhado de sua esposa grávida.

Questionado sobre o motivo da fuga, informou que o veículo estava com os documentos atrasados.

O veículo foi apreendido e o autor preso. A Polícia ofereceu assistência a mulher grávida que estava muito nervosa.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

