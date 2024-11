Polícia Militar prende dois e apreende menor por receptação e adulteração de sinal veicular em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta quinta-feira, 21, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu dois homens e apreendeu um menor por receptação e adulteração de sinal veicular. A ação ocorreu após denúncia anônima informando sobre uma motocicleta furtada em uma residência localizada na Rua Augustus Raphael Danza, no Bairro Jardim Esperança.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou a motocicleta mencionada, além de outras duas, no quintal da casa. Durante a vistoria, foi constatado que a moto estava com a placa adulterada e que, após consulta ao sistema, havia registro de furto/roubo. O portão da residência estava aberto, permitindo a entrada dos policiais.

O proprietário da casa, um homem de 26 anos, alegou ser dono de uma das motocicletas e apresentou a documentação, mas foi identificado que o emplacamento estava alterado. Ao ser questionado sobre as outras duas motos, ele informou que o autor de 16 anos, presente no local, havia deixado as motocicletas em sua residência.

O terceiro envolvido, de 24 anos, negou envolvimento com o crime, mas ao ser consultado no sistema, foi encontrado com várias passagens criminais, incluindo por adulteração de sinal de identificação veicular.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos e o menor apreendido, sendo encaminhados para as autoridades competentes.

