Polícia Militar prende dois homens por furto de fiação

Atualizado em 6 de outubro de 2025

Na madrugada desta segunda-feira (6), por volta das 3h35, a Polícia Militar prendeu dois homens, de 38 e 29 anos, acusados de furto qualificado de fiação em via pública, no bairro Jardim Ipê, em Poços de Caldas.

Equipes da 162ª Companhia PM, do 29º Batalhão, foram acionadas por uma denúncia anônima de que dois indivíduos estariam furtando cabos de energia ou telefonia de um poste na Rua Pedro Augusto Cavini.

No local, os suspeitos foram avistados com as características informadas e, ao perceberem a chegada da viatura, tentaram fugir, mas foram contidos e presos em flagrante.

Com eles, os policiais apreenderam cerca de 3 metros de fiação, uma faca de serrilha, um alicate, uma mochila preta e pedaços de fios de cobre. Durante a abordagem, os suspeitos confessaram o crime e relataram que pretendiam trocar o material furtado por drogas.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Os materiais apreendidos e os autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências legais.