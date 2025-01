Polícia Militar prende dois homens por furto e receptação em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar prendeu dois homens em Poços de Caldas, nesta terça-feira, 28, por furto e receptação de celular. O crime ocorreu por volta das 15h30, quando uma vítima, um homem de 64 anos, teve seu celular furtado por um indivíduo de 33 anos enquanto estava em frente à sua residência.

Após ser acionada pela vítima, a guarnição policial iniciou o rastreamento do autor, que já havia sido identificado. A abordagem ao suspeito foi bem-sucedida, e durante a conversa, ele revelou que havia repassado o celular a um homem de 32 anos, informando o local onde ele residia.

Com as informações em mãos, as equipes se dirigiram à casa do segundo suspeito. Após negociação, o homem foi convencido a sair da residência e entregou o celular, que havia comprado por R$ 20 do autor de 33 anos. Ele alegou não saber que o aparelho era produto de furto.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Plantão para as providências legais.

ALCO – 29° BPM