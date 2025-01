Polícia Militar prende dois homens por tentativa de comercialização de criança

A Polícia Militar prendeu na quinta-feira, 09, dois homens após uma denúncia envolvendo uma tentativa de comercialização de uma criança recém-nascida. O caso foi registrado por volta das 11h na Santa Casa, onde as autoridades foram acionadas para investigar a situação.

A genitora da criança, uma mulher de 24 anos, relatou que, em data anterior, havia sido abordada por um homem de 51 anos, acompanhado de ciganos, que lhe ofereceu uma proposta de compra do bebê, caso fosse menino. Diante da recusa, a mulher não teve mais contato com os suspeitos até o nascimento de sua filha, no dia 7 de janeiro.

Entretanto, no dia 9 de janeiro, o homem de 51 anos retornou ao hospital, agora acompanhado de outro autor, de 18 anos, e ofereceu R$ 5.000,00 em troca da criança. A genitora novamente rejeitou a proposta e reafirmou o desejo de permanecer com sua filha.

A Polícia Militar foi acionada, localizando ambos os suspeitos. O homem de 51 anos tentou justificar a situação alegando ser o pai da criança, mas a versão foi prontamente negada pela mãe. Ele ainda afirmou que não tinha condições de cuidar da filha e que pretendia passar a guarda para o jovem de 18 anos.

Diante dos fatos, ambos os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para o plantão digital, onde foram tomadas as devidas providências legais. Todos os direitos constitucionais dos envolvidos foram devidamente resguardados.

A Polícia Militar segue investigando o caso e reitera a importância de denúncias em situações semelhantes para garantir a proteção dos direitos das crianças.

