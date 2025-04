Polícia Militar prende dois homens por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em Poços de Caldas

A Polícia Militar prendeu, na terça-feira (2), dois homens suspeitos de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo em Poços de Caldas (MG). A ação foi resultado de uma denúncia anônima informando sobre o comércio de entorpecentes na Rua Caxambu, onde seria realizada a venda de cocaína e maconha.

Com base nas informações, as equipes policiais montaram uma operação e se dirigiram ao local. Durante a abordagem a um dos suspeitos, um homem de 31 anos, ele desobedeceu a ordem de busca pessoal e lançou um objeto que estava em sua cintura. O homem tentou fugir, mas foi contido pelos militares. Ao realizar buscas no local, foram encontradas seis porções de substância análoga à cocaína dentro de uma carteira preta que ele havia descartado.

Além disso, a polícia abordou um segundo suspeito, de 41 anos, que autorizou a revista em seu bar e residência. No estabelecimento, foram apreendidas 4 porções grandes de cocaína, 21 munições intactas de calibre .380, uma pistola Taurus municiada com 14 munições, uma porção de maconha e 135 porções de cocaína. Também foi encontrado R$ 2.433,00 em dinheiro.

Diante das evidências, ambos foram presos. O homem de 41 anos responderá por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, enquanto o de 31 anos será acusado apenas de tráfico. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Plantão para as devidas providências.

ALCO – 29º BPM

