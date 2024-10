Polícia Militar prende dois indivíduos por porte ilegal de arma e adulteração de veículo em Bandeira do Sul

Na noite de ontem, 07, por volta das 19h30, a Polícia Militar de Bandeira do Sul prendeu dois indivíduos, um deles menor de idade, durante uma abordagem a uma motocicleta suspeita. A viatura avistou o veículo sem placa, com dois ocupantes, seguindo em direção à BR 267.

Diante da situação, os policiais iniciaram o acompanhamento da motocicleta, que estava a caminho da cidade de Campestre. No quilômetro 495, os ocupantes realizaram uma manobra de retorno, trafegando pelo acostamento. A equipe então fez a abordagem e submeteu os indivíduos a busca pessoal.

Durante a revista, foi encontrado um revólver calibre .32 com a numeração raspada, além de cinco munições e um celular. O condutor da motocicleta, um jovem de 15 anos, afirmou ter adquirido a arma por R$ 5.000,00 através de uma negociação pelo Facebook.

O menor foi apreendido e um homem de 23 anos foi preso em flagrante. Ambos foram encaminhados à delegacia para as devidas providências.

ALCO – 29° BPM

