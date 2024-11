Polícia Militar prende dois suspeitos e recupera material furtado em Caldas

Dois homens, de 19 e 23 anos, foram presos na madrugada desta terça-feira, 05, em Caldas, após serem flagrados tentando recuperar um veículo usado no furto de fios de telecomunicações. A Polícia Militar recebeu informações de que os suspeitos estariam cortando os fios na estrada que liga Caldas a Pocinhos do Rio Verde.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o veículo, um VW Gol de placas de Poços de Caldas, abandonado nas proximidades, e notaram que os suspeitos haviam se escondido na vegetação. Com o cerco montado, os dois homens retornaram ao local para pegar o carro e foram imediatamente detidos.

Após intensas buscas na área, o material furtado foi localizado e recuperado. Representantes da empresa responsável pela rede foram acionados para a devolução dos itens. Os suspeitos foram levados à Delegacia de Caldas, onde foram autuados pelo crime de furto.

