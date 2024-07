Polícia Militar prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Poços de Caldas

No dia 22 de julho, por volta das 15 horas, a Polícia Militar realizou uma operação na Rua Acácia, no bairro São João, em resposta a diversas denúncias recebidas pelo número 181 sobre tráfico de drogas na região.

Durante a operação, dois indivíduos, de 20 e 18 anos, foram encontrados sentados na calçada de uma residência identificada nas denúncias. Ao avistar a viatura, um dos suspeitos desobedeceu à ordem de busca pessoal e tentou fugir para o interior da casa, com o intuito de evitar a abordagem.

Ambos os suspeitos foram abordados e submetidos a buscas pessoais e no local. Foram encontrados com eles uma bucha e dois tabletes aparentando ser maconha, R$ 1.040,00 em notas diversas, um dólar, uma tesoura, um estilete e vários saquinhos plásticos usados para embalar drogas.

Os suspeitos foram presos em flagrante, receberam atendimento médico e, em seguida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

ALCO – 29° BPM

