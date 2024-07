Polícia Militar prende foragido da justiça ao recuperar veículo roubado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em uma operação realizada na manhã desta quinta-feira, 11, a Polícia Militar prendeu um foragido da justiça enquanto verificava uma denúncia de veículo abandonado no centro de Poços de Caldas.

A equipe foi acionada às 06h22min e se deslocou até a Rua Correa Neto, onde encontraram um automóvel VW/Gol branco, com placas de Poços de Caldas-MG, abandonado na via pública. Enquanto os policiais faziam verificações no sistema informatizado, um homem de 27 anos se apresentou como proprietário do veículo. Ele informou que o carro havia sido roubado de sua garagem na Rua Prof. Elenice Latrônico do Lago, Bairro Caio Junqueira, durante a madrugada.

Durante a identificação do proprietário, os policiais descobriram que ele era foragido da justiça, com um mandado de prisão expedido pela Comarca Cível de Poços de Caldas por inadimplência de prestação de alimentos. O homem foi preso, encaminhado à Unidade de Saúde para exame de integridade física, e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

O veículo foi removido ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG após os trabalhos periciais, que incluíram a apreensão de um cigarro de maconha encontrado no carro. Em diligências complementares, a polícia acessou câmeras de segurança na Rua Correa Neto, que registraram o momento em que três homens abandonaram o veículo e fugiram em direção à Rua Assis Figueiredo. As equipes policiais continuam o rastreamento dos suspeitos.

ALCO – 29° BPM