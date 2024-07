Polícia Militar prende foragido da justiça em Poços de Caldas

Na noite desta segunda-feira, 15, a Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos foragido da justiça na Rua Oscar da Cruz, no bairro Chácara Poços de Caldas.

A ação ocorreu às 20h37, quando a equipe policial abordou o indivíduo, realizou uma busca pessoal e informou ao mesmo sobre o mandado de prisão expedido pela Comarca de Poços de Caldas. O homem foi condenado pelo crime de roubo.

Após a prisão, o foragido foi encaminhado à Unidade de Saúde para comprovação de sua integridade física e, em seguida, levado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

