Polícia Militar prende homem por furto em Poços de Caldas

Na madrugada desta terça-feira, 04, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de furtar uma residência em Poços de Caldas. Por volta das 03h40min, um perito aposentado da Polícia Civil chegou em sua casa e percebeu que estava sendo vítima de furto. Imediatamente, a PM foi acionada e se dirigiu rapidamente ao local.

Durante as buscas, os policiais abordaram um indivíduo que tentava fugir nas proximidades do antigo “Pronto Socorro do Jaques”. Com ele, foram encontradas ferramentas e uma sacola contendo joias e bijuterias, que foram reconhecidas pela vítima como sendo de sua propriedade.

Após a chegada do Corpo de Bombeiros, os policiais usaram uma escada para acessar um imóvel abandonado, onde localizaram duas bicicletas, uma furadeira e diversas ferramentas que também pertenciam à vítima.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão para as providências legais.

ALCO – 29º BPM