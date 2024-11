Polícia Militar prende homem por receptação e tráfico de drogas em Poços de Caldas

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar em Poços de Caldas, no dia 17 de novembro de 2024, por receptação e tráfico de drogas. A ação ocorreu após denúncia de moradores do Bairro Residencial Mantiqueira, que alertaram sobre um condutor de motocicleta realizando manobras perigosas e colocando em risco a segurança de pedestres.

Durante patrulhamento, os militares localizaram a motocicleta em uma garagem, atendendo à descrição fornecida pelos denunciantes. Ao verificar o veículo, os policiais constataram que a placa estava adulterada com fita preta e, após consulta ao chassi, foi identificado que a moto tinha queixa de furto/roubo registrado em São Paulo. A moto também apresentava o miolo da chave danificado e uma chave de carro encaixada no contato.

A PM então se dirigiu ao apartamento da moradora do prédio, mãe do suspeito, que confirmou ser proprietária da motocicleta, mas disse que o veículo pertencia ao filho dela. A mulher autorizou a entrada dos militares em sua residência para uma busca. Ao avistar a polícia, o jovem tentou se trancar no quarto, mas foi abordado.

Durante a revista, os policiais encontraram 13 pedras de crack e R$ 56 em dinheiro. O suspeito confessou que havia comprado a motocicleta por R$ 2 mil. Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde foi autuado por receptação e tráfico de drogas. A motocicleta foi recuperada.

