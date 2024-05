Polícia Militar prende homem tentando furtar veículo em Poços de Caldas

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, 27, após ser flagrado tentando arrombar um veículo no Bairro Jardim São Paulo, zona leste de Poços de Caldas.

O incidente ocorreu por volta das 00h47, quando a Polícia Militar estava em rastreamento de um veículo envolvido em uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Barros Cobra. Durante a operação, os policiais avistaram o suspeito no estacionamento de um edifício localizado na Rua Senador Godoy, tentando arrombar um Fiat/Strada.

O homem foi imediatamente abordado e recebeu voz de prisão pelo crime de furto tentado a veículo automotor. Após a prisão, ele foi encaminhado à Unidade de Saúde para a verificação de sua integridade física e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

ALCO – 29° BPM

