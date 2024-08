Polícia Militar prende mulher por furto e recupera diversos itens roubados

No final da tarde desta sexta-feira, 23 de agosto, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu uma mulher de 32 anos suspeita de furto e recuperou diversos itens roubados. A detenção ocorreu por volta das 16h, após uma denúncia de furto em uma loja localizada na Rua Assis Figueiredo, no centro de Poços de Caldas.

De acordo com o solicitante, um jovem de 20 anos, a mulher foi flagrada enquanto colocava controles remotos em sua bolsa. Os funcionários da loja contiveram a suspeita até a chegada da polícia. Durante a abordagem, a PM encontrou os controles remotos com a mulher, além de brinquedos que, segundo ela, haviam sido furtados de outro comércio, e um caderno roubado da loja.

Além dos itens furtados, foram encontrados diversos produtos de cabelo e maquiagem com a suspeita. Embora ela alegasse ter comprado esses itens em outros estabelecimentos, a falta de notas fiscais fez com que os produtos também fossem apreendidos.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.