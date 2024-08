Polícia Militar prende mulher por furto em drogaria

Na noite deste domingo, 25 de agosto, por volta das 22h30, a Polícia Militar prendeu uma mulher de 38 anos em flagrante por furto em uma drogaria localizada na rua Assis Figueiredo, no centro de Poços de Caldas.

A prisão ocorreu após a PM ser acionada por funcionários da farmácia, que informaram que a suspeita havia subtraído seis sabonetes da marca Nívea e fugido do local. Com base nas informações fornecidas, a polícia realizou um rastreamento e abordou a mulher na rua Quinze de Novembro, próximo ao número 80. Durante a busca pessoal, os produtos furtados foram recuperados.

A mulher foi detida e encaminhada para as autoridades competentes, onde responderá pelo crime de furto.

ALCO – 29° BPM

