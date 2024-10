Polícia Militar prende quadrilha especializada em furto de caminhonetes em operação na Avenida João Pinheiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde de ontem, 24 de outubro, a Polícia Militar prendeu uma quadrilha especializada em furtos de caminhonetes durante uma operação na Avenida João Pinheiro, zona oeste de Poços de Caldas. As equipes policiais notaram uma caminhonete Fiat Strada, registrada na cidade de Machado, circulando junto a uma caminhonete Toyota Hilux com placas de Jaraguá do Sul (SC), o que levantou suspeitas.

Diante da situação, os militares implementaram uma operação de cerco e bloqueio, mobilizando viaturas do turno e contando com o apoio de uma aeronave Pegasus. As caminhonetes foram interceptadas, e, durante a abordagem, foi confirmado que a Toyota Hilux havia sido furtada.

Três homens foram detidos, com idades de 51, 31 e 26 anos, e apresentados na Delegacia de Polícia.

ALCO – 29° BPM