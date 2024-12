Polícia Militar prende quadrilha que agia na zona rural de Botelhos e Bandeira do Sul

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta sexta-feira (29), a Polícia Militar prendeu quatro membros de uma quadrilha que atuava no furto de bens de propriedades rurais na região sul de Minas Gerais. A operação, que contou com apoio aéreo, resultou na recuperação de um caminhão e diversos materiais furtados, além da apreensão de veículos usados pelos criminosos.

A ação começou com o registro do furto de um caminhão em uma propriedade rural em Botelhos. Durante os levantamentos para localizar o veículo roubado, a PM recebeu informações de que um dos suspeitos seria um homem conhecido dos policiais e egressos do sistema prisional. A denúncia indicava que o caminhão furtado poderia estar escondido em uma propriedade rural às margens da BR-146, no trajeto entre Bandeira do Sul e Poços de Caldas.

Com base nessa informação, a PM montou uma operação policial, que contou com o apoio da aeronave da 6ª BRAVE, unidade especializada da corporação. Ao sobrevoar a área indicada, os militares visualizaram vários indivíduos em um sítio. Ao perceberem a aproximação da aeronave, os suspeitos tentaram fugir em um veículo Ford Fiesta, de cor branca e placas de Conchal/SP. No entanto, ao se depararem com as viaturas em terra, os criminosos abandonaram o carro e retornaram para o sítio, onde foram perseguidos pelas equipes policiais.

Quando os suspeitos perceberam que não conseguiriam escapar, se refugiaram em um cafezal localizado dentro da propriedade. No interior do cafezal, os criminosos reagiram com tiros em direção aos policiais, que revidaram.

Durante a troca de tiros, dois dos envolvidos foram baleados, e os outros dois foram presos. Os feridos foram socorridos pelas viaturas da PM e levados para a Santa Casa de Poços de Caldas. Um deles, de 39 anos, foi atingido no abdômen e não resistiu aos ferimentos, enquanto o outro, de 47 anos, levou um tiro no joelho, mas seus ferimentos foram considerados leves, ele foi medicado e liberado pelo médico.

Na ação, a polícia conseguiu recuperar o caminhão roubado, além de 30 sacas de café, 3.000 mudas de café, o motor de um veículo VW Golf e outros materiais furtados da propriedade da vítima. Também foram apreendidos dois carros e uma motocicleta usados pela quadrilha.

Durante as buscas no sítio, onde o grupo se escondia, foram encontradas porções de maconha, uma balança de precisão, material para o preparo de drogas, um coldre de arma de fogo e um celular.

Os quatro suspeitos, com idades de 47, 39, 21 e 23 anos, foram presos e encaminhados ao Plantão Digital de Poços de Caldas, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil dará continuidade às investigações.