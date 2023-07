Polícia Militar prende quadrilhas de estelionatários durante apresentação de Ana Castela em Cabo Verde/MG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o show da cantora Ana Castela, realizado na última quinta-feira, 27, no Sítio Primavera, em Cabo Verde, por volta das 23h, a Polícia Militar agiu com eficiência ao deter duas quadrilhas de estelionatários que operavam nas imediações do evento. Os criminosos, que agiam como verdadeiros golpistas foram detidos antes mesmo do início do espetáculo.

A primeira quadrilha, composta por quatro indivíduos provenientes de Belo Horizonte, e a segunda, formada por cinco membros vindos de São Paulo, utilizavam táticas enganosas para ludibriar o público e lucrar com a fraude. Disfarçados de vendedores de ingressos para o estacionamento oficial, se aproveitavam do elevado fluxo de veículos no local.

O modo de agir dos golpistas consistia em comercializar falsos ingressos por valores que oscilavam entre 50 e 100 reais, além de adotarem o sistema de pagamento instantâneo PIX para receber os valores das vítimas.

Ambas as quadrilhas foram neutralizadas antes do início do show, mesmo assim, estima-se que os estelionatários já haviam arrecadado aproximadamente mil e oitocentos reais com suas atividades fraudulentas.

As investigações conduzidas pelas autoridades apontam que esses grupos criminosos agiam em outras cidades, seguindo a agenda de apresentações da cantora Ana Castela. Após a prisão, todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Poços de Caldas, onde serão devidamente indiciados pelos crimes cometidos.

ALCO – 29° BPM