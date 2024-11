Polícia Militar prende suspeito de furto e recupera celular em Cabo Verde

Na madrugada desta quinta-feira, 31, por volta da 00h55, a Polícia Militar de Cabo Verde prendeu um homem de 35 anos suspeito de furto, além de recuperar um celular que havia sido roubado. O incidente ocorreu no Bairro Praia Formosa, onde a PM foi acionada por uma vítima de 58 anos, que relatou ter seu celular furtado.

Após receber a denúncia, os policiais iniciaram patrulhamento na área e localizaram o suspeito. Ao ser abordado, o homem confessou que havia furtado o celular e que planejava trocá-lo por drogas. A vítima identificou tanto o autor quanto o aparelho. O homem foi preso em flagrante por furto.

ALCO – 29° BPM

