Polícia Militar prende suspeito de furto e recupera itens roubados em Poços de Caldas

Na madrugada desta quinta-feira, 14, a Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos acusado de furtar uma loja de produtos artesanais no centro de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. O crime ocorreu por volta das 01h14, quando o alarme do estabelecimento foi disparado.

O proprietário, ao chegar ao local, encontrou a loja revirada e um buraco no teto de gesso, por onde o suspeito teria entrado. Segundo a vítima, o ladrão levou R$ 155 em dinheiro, além de queijo, cachaça, uma pulseira de couro e um anel.

Após visualizar as imagens das câmeras de segurança, a Polícia Militar iniciou as buscas e localizou o autor nas proximidades do estabelecimento. O homem estava com os itens furtados em sua posse. A vítima reconheceu imediatamente os objetos e o autor foi preso em flagrante por furto.

O suspeito foi conduzido à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

ALCO – 29° BPM