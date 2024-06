Polícia Militar prende suspeito de furto em Poços de Caldas

Na manhã deste domingo, 2, por volta das 06h50, a Polícia Militar deteve um homem de 42 anos acusado de furto em uma residência em reforma localizada na Rua Manoel Teixeira Andrade, no Bairro Vila Bela, em Poços de Caldas.

A ação teve início após uma denúncia informar que a casa estava sendo alvo de furto. Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou o suspeito portando uma mochila e um machado. Durante a abordagem, os policiais revistaram a mochila e encontraram diversos itens furtados, incluindo vários metros de fiação elétrica, uma válvula de descarga, uma papeleira de inox, uma luminária plafon, uma torneira misturadora e o machado.

O homem confessou o crime e foi preso. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para verificar sua integridade física antes de ser conduzido, juntamente com os materiais apreendidos, à 2ª Central Estadual do Plantão Digital – SIPJ.

ALCO – 29º BPM

