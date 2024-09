Polícia Militar prende suspeito de roubo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã deste domingo, 08, por volta das 11h40, a Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos suspeito de envolvimento em um roubo ocorrido em Poços de Caldas. A prisão ocorreu na Avenida Coronel Virgílio Silva, após intensa operação de rastreamento.

O suspeito foi reconhecido pelas vítimas, dois jovens de 17 anos, que haviam sido assaltados na Avenida Leonor Furnaleto Delgado, no Bairro Jardim Philadelphia. As vítimas relataram que foram abordadas por três indivíduos — dois homens e uma mulher. Durante a ação, um dos assaltantes, armado com uma garrafa quebrada, subtraiu todos os pertences dos jovens, incluindo roupas, celulares e dinheiro, antes de fugir.

Após o assalto, as vítimas utilizaram suas bicicletas para buscar ajuda e pediram socorro na estrada. A Polícia Militar, com base nas descrições fornecidas, iniciou um rastreamento intensivo que resultou na localização do principal suspeito.

Durante o interrogatório, o homem confessou sua participação no crime e revelou que estava acompanhado de outros dois indivíduos, que ficaram com os bens roubados. Até o momento, os demais suspeitos ainda não foram encontrados.

A Polícia Militar continua com as buscas para localizar os outros envolvidos no roubo e garantir a segurança da comunidade.

ALCO – 29° BPM