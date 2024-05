Polícia Militar prende suspeito de tentativa de furto a veículo em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta quinta-feira, 23, por volta das 04h51min, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um homem de 23 anos por tentativa de furto a veículo. Durante patrulhamento na área central, os policiais avistaram o suspeito forçando a porta de um VW/Gol cinza, estacionado na Rua Correa Neto.

Ao abordar o indivíduo e realizar uma busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Contudo, os policiais descobriram uma chave amassada na fechadura do veículo. O suspeito foi questionado sobre a propriedade do carro, momento em que o proprietário, um homem de 24 anos, se aproximou e confirmou ser o dono do veículo. A verificação pelo sistema informatizado confirmou a informação.

O suspeito foi preso em flagrante, encaminhado ao serviço de saúde para comprovar sua integridade física, e posteriormente conduzido ao plantão digital da Delegacia de Polícia Civil.

ALCO – 29° BPM