Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Em uma operação realizada no final da tarde de ontem, 11, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu um homem de 51 anos por suspeita de tráfico de drogas. A ação ocorreu por volta das 18h30min, após uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia Unificado – 181, indicando atividades suspeitas na rua Manoel Santos Martins, no bairro Jardim Country Club. Segundo a denúncia, o local seria ponto de venda de drogas com movimentação de pessoas 24 horas por dia.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais perceberam um forte odor de crack, o que motivou a entrada na residência. O suspeito, alvo da denúncia, foi abordado e submetido a uma busca pessoal, durante a qual foram encontrados R$ 454,00 em notas diversas.

A operação contou com a ajuda de um cão farejador, que sinalizou a presença de drogas em uma pia. Após a verificação, os policiais localizaram 18 pedras de substância semelhante a crack e duas buchas de substância análoga à maconha, todas embaladas individualmente e prontas para a venda.

O suspeito foi preso em flagrante e, após receber atendimento médico no hospital, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

ALCO – 29° BPM

