Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas

A Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu na tarde desta segunda-feira, 07, um homem de 21 anos sob suspeita de tráfico de drogas. Durante patrulhamento no bairro Vila Togni, os policiais receberam uma denúncia anônima indicando que um indivíduo na rua Nenê Basso estaria realizando atividades de tráfico.

A viatura se dirigiu imediatamente ao local e abordou o suspeito. Durante a ação, foram encontradas 2 barras e 25 tabletes de substância semelhante à maconha, 4 pedras de crack, 87 papelotes de cocaína, 2 balanças de precisão, R$ 805 em notas diversas e uma réplica de arma de fogo.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

ALCO – 29° BPM

