Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Na noite desta quinta-feira, 06, durante uma operação de fiscalização de trânsito, a Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, em Poços de Caldas. A prisão ocorreu após uma tentativa de fuga por parte do condutor de uma motocicleta Honda 250 Twister, de cor vermelha, que recebeu ordem de parada, mas tentou acelerar para escapar da abordagem. No entanto, a fuga foi frustrada pela ação efetiva dos policiais.

Diante da suspeita de tentativa de evasão e do comportamento do motorista, que apresentava um volume considerável na cintura, os policiais realizaram uma busca pessoal. Durante a revista, foram encontradas duas barras prensadas de substância semelhante à maconha, escondidas sob suas vestes. Além disso, a quantia de R$ 93,00 em notas diversas e um celular foram apreendidos.

O suspeito revelou que recebeu R$ 250,00 para transportar a droga de Poços de Caldas até a cidade de Campestre. Após ser preso em flagrante, o autor foi apresentado à autoridade policial, juntamente com a droga, o dinheiro e o celular, sem lesões, para as providências legais cabíveis.

ALCO – 29º BPM

