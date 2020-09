Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cinco quilos de maconha, arma de fogo e munições foram apreendidos durante a operação

Alice Dionisio | 11h27

Um homem foi preso, na manhã de ontem (22), suspeito de tráfico de drogas em Poços de Caldas. Ele dirigia um veículo pela zona rural da cidade, no bairro Zanetti, quando foi abordado pelos policiais.

A cadela de faro Athena foi utilizada para buscas no interior do veículo e encontrou dentro do banco do passageiro um pequeno tablete de maconha. A PM encontrou na carteira do suspeito R$610,75 em dinheiro.

Os militares seguiram para a chácara onde o autor mora, no bairro Souza Lima e encontraram uma pistola calibre 380, carregada com 18 munições, seis tabletes grandes e um pequeno de maconha, além de R$8.150,00 dentro de um cofre. A esposa do homem não soube informar a procedência do dinheiro.

O veículo foi levado ao pátio credenciado pelo Detran e o suspeito encaminhado à Polícia Civil, junto ao material apreendido.