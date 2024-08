Polícia Militar prende suspeito por tentativa de furto a veículo no Parque José Afonso Junqueira

Na madrugada desta sexta-feira, 02, por volta das 03h, a Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada para atender uma ocorrência de furto no Parque José Afonso Junqueira. O crime ocorreu durante o evento Poços Classic Car.

Ao chegarem ao local, os policiais abordaram um jovem de 23 anos no interior de um veículo Gol vermelho. Durante a revista pessoal, foram encontrados um molho de chaves da marca VW, uma bucha de substância aparentando ser maconha e a quantia de R$ 385,50 em notas diversas.

O suspeito não conseguiu explicar a origem do dinheiro encontrado. O indivíduo foi detido e conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

ALCO – 29° BPM

