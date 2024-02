Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na madrugada desta terça-feira, 06, por volta das 03h37min, a Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos, suspeito por tráfico de drogas, durante operação realizada na Rua Rio de Janeiro, no Bairro São Benedito, em Poços de Caldas.

Após uma busca pessoal, os policiais encontraram em posse do suspeito, identificado como do sexo masculino, um total de 25 pedras de crack e a quantia de R$ 90,00 em espécie, guardados em seu bolso esquerdo. Além disso, durante uma varredura na área, foi descoberto um notebook que pertencia a uma clínica veterinária, constatado como produto de furto.

O indivíduo foi imediatamente detido pela polícia e conduzido à Delegacia de Polícia Civil da região, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais. O caso foi registrado no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), e as autoridades estão conduzindo as investigações para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM